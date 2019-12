Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii, in cooperare cu lucratori ai IPJ Calarasi, ISU si ai Politiei Locale vor actiona in perioada 24-29 decembrie pentru prevenirea infractiunilor stradale, in special in zonele aglomerate unde vor fi organizate activitati specifice sarbatorilor de iarna, precum si in piete, targuri si oboare.

- Inspectoratul Judetean de Politie Dolj a anuntat programul de lucru pentru obtinerea cazierului judiciar in perisoada Sarbatorilor, 21 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020. Cazierul judiciar se poate obtine pe strada strada Vulturi, nr 19. Programul de lucru este urmatorul: 21 decembrie – intre orele 9.00…

- "Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de munca stabilite ca zile libere, institutiile publice si autoritatile publice isi vor prelungi corespunzator timpul de lucru pana la…

- Bugetarii ar putea avea parte de o minivacanata de cinci zile la sfarsitul lunii decembrie, pentru ca, in acest an, prima zi de Craciun (25 decembrie) si a doua zi de Craciun (26 decembrie), zile libere conform Codului Muncii, pica miercurea si, respectiv joia. Deși 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și…

- Comisia de circulație din Primarie a aprobat marți, 22 octombrie, la solicitarea Freyrom SA, cateva modificari in circulație, in vederea demararii lucrarilor la pasajul pe sub bulevardul Magheru și a celor de relocare rețele de utilitați de pe amplasamentul viitorului pasaj. Astfel,…

- In ultimele zile mai mulți urși au fost vazuți in diferite zone locuite din Brașov. Joi seara, a fost semnalata prezența unui urs pe strada Horea. Joi, in jurul orei 23.00, in urma unui apel la 112, care semnala prezența unui urs pe strada Horea, un echipaj de jandarmi a fost direcționat in zona, penttu…

- Cei doi barbati care au urcat cu forta intr-o masina pe strada o tanara de 26 de ani din Corabia au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind inculpati pentru de lipsire de libertate si lovire sau alte violente, scrie Agerpres. Barbatii, tata si fiu, au fost prezentati marti instantei,…

- Un urs și-a facut prezența, azi-noapte, la Fagaraș, in zona de blocuri. Animalul a fost filmat de localnici in apropierea Garii. Ca de obicei, in filmare se poate observa cum acesta este speriat de farurile mașinilor. Jandarmii brașoveni susțin ca au primit un apel, in jurul orei 1.00, care anunța prezența…