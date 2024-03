Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica și siguranța participanților, la sfarșitul acestei saptamani, cu ocazia desfasurarii urmatoarelor meciuri de fotbal din etapa a 16-a a Campionatului Național – Liga a 3-a, astfel: – AS FC Pucioasa – ACS ARO Muscelul Campulung, vineri, 8 martie…

- Jandarmii dambovițeni au depistat in piața Barației din municipiul Targoviște, o persoana care aborda trecatorii pentru a le oferi spre vanzare produse cu denumirile unor marci cunoscute. In urma verificarilor efectuate asupra barbatului in varsta de 65 de ani, din județul Teleorman, au fost gasite…

- Astazi, 24 februarie, incepand cu ora 17.00, pe stadionul Central al Complexului Academiei de Fotbal ,,Gheorghe Hagi" din localitatea Ovidiu se va desfasura meciul de fotbal dintre Farul Constanta si Otelul Galati, contand pentru runda 27 din cadrul Superligii.Pe traseele catre locul de desfasurare…

- Pentru a doua serie a acestui an, Casei de pensii Dambovița i-au fost aprobate 60 bilete de tratament in stațiunile: Pucioasa, Olanești, Amara, Covasna, Sarata Monteoru și Geoagiu, repartizate conform graficului afișat atat la sediul instituției, cat și pe site, in baza criteriilor de acordare. …

- Peste 100 de jandarmi dambovițeni au acționat zilnic pentru ca cetațenii sa petreaca trecerea dintre ani in siguranța. In plus, jandarmii au fost angrenati si in misiuni de paza si protectie institutionala la obiectivele stabilite in responsabilitate. De asemenea, in perioada 30 decembrie 2023 – 2…

- MISIUNE caritabila, indeplinita cu succes de catre jandarmii dambovițeni , in spiritul Craciunului, jandarmii damboviteni au fost astazi, 20 decembrie, mesagerii Moșului și au organizat și indeplinit o misiune caritabila in randul copiilor de la Școala Gimnaziala Speciala din municipiul Targoviste. …

- Jandarmii dambovițeni au fost alaturi de preșcolarii și cadrele didactice de la Gradinița “Vacarescu Natalia” din satul Dealu Frumos, comuna Pietroșița, marți, 19 decembrie a.c., in cadrul programului „Școala Altfel”. Pentru inceput, jandarmii din cadrul Detașamentului 7 Pucioasa le-au explicat celor…

- Gabi Tamaș (40 de ani) și-a anunțat retragerea din fotbal pe 27 octombrie. Doar ca, fostul fundaș central nu a renunțat complet la sport, a semnat cu Atletico Floreasca, o echipa de old-boys care participa in campionatul din Ilfov. Meciurile se joaca pe teren mare și dureaza 80 de minute. Dezvaluirea…