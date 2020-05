Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii clujeni supravegheaza locurile de gratate din oras, pentru a nu fi incalcate ordonantele militare care interzic adunarile la iarba verde de 1 Mai. Noroc ca ploua si acestea sunt pustii.

- Peste 300 de polițiști clujeni acționeaza zilnic, in perioada 1-3 mai, pe raza județului Cluj, pentru menținerea ordinii și liniștii publice, prevenirea faptelor antisociale, dar și cu scopul verificarii restricțiilor impuse de ordonanțele militare, anunța IPJ Cluj. ”In contextul efortului comun…

- In cursul serii de luni, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, aflat in patrulare in zona garii din Cluj-Napoca, a observat o femeie in varsta care parea dezorientata. Jandarmii i-au oferit o masca de protecție, dupa care i-au adresat intrebari pentru a-i afla…

- Inspectoratul de Poliție Județean Cluj avertizeaza ca ieșirile la iarba verde sunt interzise pe perioada starii de urgența, iar nerespectarea acestor restricții poate fi sancționata cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei. Polițiștii au tras pe dreapta mașinile din zona Faget și…

- Jandarmii au descoperit, marti, intr-un colet destinat unei persoane aflate intr-un centru de carantina din Cluj Napoca, mai multe pachetele ce contineau substante vegetale care pareau a fi substante interzise la detinere si un cutit de vanatoare,...

- Trei persoane din Bistrița-Nasaud au fost amendate sever de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, din cauza ca nu au respectat masura de izolare la domiciliu, și in plus au fost duse in centre de carantina. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi de aproape 470.000 lei celor care nu au respectat…