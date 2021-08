Stiri pe aceeasi tema

- Pentru desfasurarea in conditii de ordine si siguranta publica a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru deplasarea in conditii de siguranta a suporterilor la si de la stadion, precum si pentru mentinerea unui climat…

- Jandarmeria Capitalei a anuntat masuri de ordine publica si siguranta la meciurile FC Dinamo Bucuresti - FC Arges si Rapid Bucuresti - CSU Craiova, din cadrul Ligii I, care vor avea loc sambata, de la ora 18,00 si, respectiv, 21,00, accesul in tribune fiind conditionat de existenta documentelor medicale…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Rezultatele inregistrate: Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30 CS U Craiova – Gaz Metan Mediaș 1-0 Ora 21.30…

- Unirea Bascov se va duela cu FCSB 2 și FC Argeș 2 A fost stabilita componenta celor zece serii ale Ligii a III-a. Clubul sportiv Unirea Bascov a fost repartizat in Seria a IV-a, alaturi de echipe precum: FCSB 2 Dinamo București 2 Rapid București 2 Progresul Spartac FC Argeș 2 CS Tunari Flacara Moreni…

- FCSB a obținut a doua victorie a sezonului duminica, pe Arena Naționala, scor 2-0, împotriva echipei Gaz Metan Mediaș. Golul decisiv a fost marcat de Octavian Popescu dupa o faza spectaculoasa.Tanase ('13) a deschis scorul din penalty, Matricardi ('24) a egalat dupa o eroare a…

- Cristian Sapunaru, ​fundașul echipei Rapid București, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca persoanele care au facut sa fie posibila împartirea echipelor, de exemplu Steaua si Craiova, ar trebui sa se gândeasca la ce rau au facut fotbalului românesc."Jucam…

- Suporterii vor avea acces, duminica, incepand cu ora 16,00, pe stadionul Arena Nationala din Capitala, la partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei si Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului final EURO 2020, pe baza biletelor puse la dispozitie de organizator si a bratarilor…