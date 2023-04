Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Punctului de Lucru Deda au intervenit duminica, 19 martie, in jurul orei 15.00, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2, in localitatea Deda, pe strada Principala, in urma producerii unui accident rutier. Conducatoarea unui autoturism, respectiv o femeie in varsta…

- La data de 7 martie a.c., in jurul orei 15.40, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat in trafic un barbat, in varsta de 67 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism aflandu-se sub influența alcoolului. Conducatorul auto a fost oprit de polițiști pe strada…

- Mai mulți șoferi clujeni au fost depistați, la inceputul lunii martie, beți la volan sau fara permis de conducere. Unul dintre aceștia a avut o alcoolemie foarte mare, iar polițiștii l-au reținut imediat.

- Polițiști din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Gornești au fost sesizați luni, 20 februarie, de catre polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Sangeorgiu de Padure, cu privire la faptul ca un barbat conduce un autorism pe strada Tofalau din municipiu, posibil sub influența bauturilor alcoolice.…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un camion. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat in afara drumului. La accident au intervenit…

- Curtea de Apel Craiova a respins, ieri, apelul formulat de un tanar de 19 ani, condamnat la un an si patru luni de inchisoare pentru comiterea a patru infractiuni de conducere fara permis. Potrivit oamenilor legii, pe 3 iulie 2022, tanarul a provocat si un accident rutier. Hotararea Curtii de Apel Craiova…

- Un localnic din Harlau s-a imbatat si apoi a furat o masina lasata pe strada cu cheile in contact. Acesta a lovit un autoturism parcat, iar trecatorii au chemat politia. Testat cu aparatul Drager, politistii au ramas socati de alcoolemia uriasa aratata de alcooltest. „Politistii au identificat un barbat,…