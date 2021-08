Jandameria a amendat organizatorul Bucharest Pride 2021 cu 7.000 de lei

Organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat sambata cu 7.000 de lei, informeaza Jandarmeria Capitalei. „Ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti, organizatorului marsului Bucharest Pride i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 7.000 de lei”, precizeaza sursa citata. Mii de persoane au participat sambata seara la Marsul Bucharest Pride 2021, pe traseul Calea Victoriei – Piata Universitatii. Directoarea executiva a Asociatiei Accept, Teodora Ion-Rotaru, transmite ca va contesta in instanta amenda primita…