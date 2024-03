Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Targu Mures a anulat, prin sentinta ramasa definitiva, amenda de 1.000 de lei acordata de Gruparea Mobila de Jandarmi "Regele Ferdinand I" Targu Mures organizatorului Marsului Secuilor si mitingului pentru autonomie, Izsak Balazs, dupa manifestarea de anul trecut, aratand ca Jandarmeria…

- Un studiu al serviciului de cercetare al Parlamentului European subliniaza ca, de la pandemie, furnizarea de servicii publice și private a devenit din ce in ce mai digitalizata. Soluțiile existente de portofel digital permit utilizatorilor sa stocheze și sa conecteze date intr-un singur mediu, fara…

- Amanare in dosarul nr.4537 118 2023, aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta.Dosarul are ca obiect anulare act administrativ, suspendare act administrativ decizia nr.15164 25.04.2023 emisa de Consiliului Judetean Constanta, care are calitatea de parat.Uniunea…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare…

- In urma exercitarii atributiilor privind verificarea legalitatii actelor administrative asupra Hotararii Consiliului Local Targu Mureș nr. 19/8 februarie 2024 privind aprobarea bugetului Unitații Administrativ Teritoriale – Municipiul Targu Mureș pe anul 2024, Instituția Prefectului – Județul Mureș…

- La Tribunalul Constanta au fost inregistrate doua dosare, pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal, unde firma care administreaza Cimitirul Municipal Constanta cheama in judecata Municipiul Constanta si Primarul municipiului Constanta. Este vorba de dosarele 899 118 2024 si 901 118 2024,…

- Schimbare importanta a legislației in Marea Britanie, unde furtul animalelor va fi considerat in scurt timp rapire și va fi incadrat ca fapta penala pedepsita cu inchisoarea. Un astfel de proiect de lege se afla in dezbatere la Londra. Potrivit legislatiei in vigoare, animalele de companie sunt considerate…