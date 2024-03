Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Targu Mures a anulat, prin sentinta ramasa definitiva, amenda de 1.000 de lei acordata de Gruparea Mobila de Jandarmi "Regele Ferdinand I" Targu Mures organizatorului Marsului Secuilor si mitingului pentru autonomie, Izsak Balazs, dupa manifestarea de anul trecut, aratand ca Jandarmeria…

- Amanare in dosarul nr.4537 118 2023, aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta.Dosarul are ca obiect anulare act administrativ, suspendare act administrativ decizia nr.15164 25.04.2023 emisa de Consiliului Judetean Constanta, care are calitatea de parat.Uniunea…

- Presedintele Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a anuntat, vineri, ca Ziua Libertatii Secuilor va fi organizata in data de 10 martie, la Targu Mures, si ca aceasta include si un mars al secuilor prin oras, pentru depunerea unei petitii privind autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc…

- O femeie diagnosticata cu o forma rara de cancer a invins Guvernul Romaniei, la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce a cerut in instanța O femeie a reușit la Curtea de Apel Alba Iulia o victorie impotriva Guvernului Romaniei, Ministerului Sanatații și agenției care reglemeneteaza medicamentele. Este vorba…

- O instanța federala i-a ordonat lui Elon Musk sa depuna din nou marturie in cadrul investigației Comisiei pentru Valori Mobiliare și Bursa (SEC) privind achiziția de 44 de miliarde de dolari a rețelei de socializare Twitter. Musk a primit o saptamina pentru a conveni asupra unei date și a unei locații…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a declarat ca Comisia, bratul executiv al UE, ”nu a stabilit” ca un acord fiscal intre Amazon si Luxemburg este ”un ajutor de stat incompatibil cu piata interna”. ”Salutam decizia Curtii, care confirma ca Amazon a respectat toate legile aplicabile si nu a primit niciun…

- Un nou scandal zguduie Jandarmeria Romana. La nicio luna dupa ce o fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale a Jandarmeriei a fost prinsa cu cocaina in geanta, un alt angajat al structurii a fost gasit cu stupefiante in autoturism. Jandarmul a fost oprit in trafic, pentru un control de rutina,…