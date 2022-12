Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a gratiat agenti ai fortelor de securitate condamnati pentru crime comise in urma cu peste 30 de ani, iar decretul sau se aplica, potrivit expertilor juridici, celor responsabili de masacrul dintr-o inchisoare in 1992.

- Mii de sustinatori ai presedintelui brazilian in exercitiu, Jair Bolsonaro au cerut, miercuri, armatei sa il mentina pe liderul de extrema dreapta la putere, chiar daca administratia acestuia a semnalat disponibilitatea de a preda fraiele puterii catre rivalul sau, Luiz Inacio Lula da Silva, care duminica…

- Poliția braziliana a lansat marți (1 noiembrie) gaze lacrimogene asupra manifestanților pro-Bolsonaro, dupa ce mulți dintre aceștia au blocat principala cale de acces catre aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo, in semn de protest fața de victoria electorala a reprezentantului stangii Luiz…

- Presedintele in functie al Braziliei, Jair Bolsonaro, un politician de extrema-dreapta, se va adresa natiunii si nu va contesta rezultatul scrutinului prezidential, castigat la limita de Luiz Inacio Lula da Silva, un politician de stanga, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jair Bolsonaro si Luiz Inacio Lula da Silva s-au infruntat intr-o dezbatere televizata(TV) transmisa in direct de Globo TV din Rio de Janeiro. Președintele in exercițiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, și contracandidatul sau, Luiz Inacio Lula da Silva, s-au confruntat intr-o ultima dezbatere inainte de…

- Suporterii președintelui de dreapta Jair Bolsonaro au adoptat simbolurile echipei naționale de fotbal a Braziliei in campania electorala. Tabara adversa, a stangistului Lula da Silva, a promis „recuperarea” lor. In acest timp, oamenii obișnuiți se tem sa mai poarte tricoul pe strada, de teama sa nu…