Presedintii Emmanuel Macron si Luiz Inacio Lula da Silva au participat la o ceremonie in santierul naval Itaguai de langa Rio de Janeiro, lansand cel de-al treilea submarin cu motor diesel construit intr-un parteneriat de 10 miliarde de dolari. Prima doamna a Braziliei, Janja da Silva, a spart o sticla de sampanie pe prova submarinului Tonelero, iar cei doi presedinti au activat o parghie care a trimis in mare nava din clasa Scorpene. Programul de submarine, inceput in 2008 in timpul mandatului prezidential anterior al lui Lula, este un parteneriat cu Grupul Naval de stat al Frantei, in care contractantul…