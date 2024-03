Un submarin franco-brazilian, lansat la apă de Lula și Macron Presedintele francez Emmanuel Macron anunta miercuri, intr-o vizita in Brazilia, in care s-a intalnit cu omologul sau brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, ca Franta urmeaza sa ajute Brazilia sa dezvolte propulsia nucleara pe un viitor submarin si da asigurari ca va respecta ”toate angajamentele cele mai riguroase ale neproliferarii” nucleare, relateaza France 24. ”Vreau sa deschidem capitolul unor noi submatine (…) sa privim in fata propulsia nucleara, ramanand perfect respectuosi fata de toate angajamentele cele mai riguroase ale neproliferarii”, a declarat la o ceremonie de lansare la apa a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

