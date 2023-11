Stiri pe aceeasi tema

- Jador a reacționat in scandalul cu Florin Salam. Cum se apara artistul, dupa ce manelistul s-a suparat ca i-a cantat piesele fara sa il anunțe inainte. Care este raspunsul cantarețului in aceasta situație.

- Problemele de sanatate se țin in lanț in ultima perioada pentru manelistul Florin Salam. Cantarețul face tot posibilul sa onoreze evenimentele confirmate, insa starea de sanatate este acum mai importanta. Artistul a fost surprins intr-un loc la care nimeni nu s-a așteptat pentru a cere ajutor.

- Florin Salam nu a avut o viața tocmai ușoara și asta pentru ca soția lui, Fanica, s-a stins din viața in momentul in care el avea cea mai mare nevoie de ea. Recent, cantarețul de manele a vorbit despre perioada in care a murit partenera lui de viața. „Regele Manelelor” a trecut prin momente cumplite.…

- Florin Salam a susținut in repetate randuri ca a știut dintotdeauna ce vrea de la viața, motiv pentru care școala nu a fost chiar cea mai mare placere a sa. Ei bine, este evident faptul ca visul sau era sa devina muzicant, lucru care s-a și intamplat. Acesta a fost, totodata, și motivul pentru care…

- Dupa numeroasele acuzații care i s-au adus in ultimul timp, dar și in urma imaginilor compromițatoare care au aparut in mediul online, Florin Salam a vorbit pentru prima data despre consumul de substanțe interzise. Manelistul a decis sa fie sincer cu oamenii care il apreciaza pentru ceea ce face, motiv…

- Jador a ieșit de curand dintr-o relație in care parea foarte fericit. Manelistul iși incepuse un nou drum alaturi de Alexandra Dobia, o tanara naturala și frumoase pe care Jador o arata tuturor internauților de fiecare data cand avea ocazia. Ce a postat recent cantarețul de manele a starnit curiozitați,…

- Scandalurile par ca se țin scai de Florin Salam. Dupa ce nu s-a mai putut prezenta la nunțile la care trebuia sa cante din cauza problemelor de sanatate, acum trece din nou printr-o perioada tensionata. Barbatul a vandut o proprietate din sectorul 3 al Capitalei, iar totul s-a transformat intr-un scandal…

- What’s UP a recunoscut ca nu poate sa aiba permis de conducere, intr-un interviu pentru Click. Cantarețul se confrunta de ani de zile cu probleme de sanatate care ii impiedica sa conduca propria mașina, așa ca se deplaseaza cu taxiul. „Taxi, du-ma unde vrei”, e melodia pe care de ani de zile o canta…