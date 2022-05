Iuly Neamțu a revenit cu Afrodisiac, un nou hit balkanic Dupa ce in martie ne-a incantat cu piesa “Oltcit”, o parodie muzicala, Iuly Neamțu revine cu forțe noi și cu “Afrodisiac”, o melodie cu un videoclip pentru care mulți barbați l-ar invidia, fiind inconjurat de o mulțime de domnișoare. Inca o piesa de top a ieșit din studiourile Balkanika Records. Iuly Neamțu vrea sa dea lovitura cu “Afrodisiac”. Pentru aceasta melodie in stil balcanic Iuly Neamțu a colaborat cu Midas MNL atat pentru muzica cat și pentru versuri. In luna martie solistul și echipa lui promiteau ca dupa “Oltcit” mai urmeaza ceva spectaculos și iata ca s-a lansat “Afrodisiac” care… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

