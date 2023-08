Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), romanul rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, Iulian Gherghuț, a fost eliberat și se afla in Romania! „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca rezultatul acțiunii finalizate astazi prin aducerea in țara a cetațeanului roman Iulian Gherguț este…

- Romanul Iulian Ghergut, care lucra ca agent de securitate la o mina de mangan din Tambao, in nordul statului african Burkina Faso, si care a fost rapit in 2015, a fost eliberat. In continuarea precizarilor de presa ale Ministerului Afacerilor Externe privind demersurile permanente efectuate de catre…

- Cetateanul roman Iulian Ghergut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, a fost eliberat si in prezent este in Romania, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut „este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile din cadrul Celulei…

- Cetateanul roman Iulian Ghergut, rapit in urma cu opt ani in Burkina Faso, a fost eliberat. El a ajuns deja in Romania, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citat de Agerpres. Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut „este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile…

- Iulian Gherguț, un roman rapit in Africa, a fost eliberat dupa 8 ani. Iulian Gherguț a fost luat ostatic in Burkina Faso in 2015. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a fost adus in tara. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca Iulian Gherguț, rapit in Burkina Faso, a fost eliberat…

- Romanul Iulian Ghergut, rapit in Burkina Faso, a fost eliberat si in prezent este in Romania, a anunțat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, aducerea in tara a lui Ghergut „este rezultatul muncii depuse de catre toate institutiile din cadrul Celulei de criza interinstitutionala,…

- „In continuarea precizarilor de presa ale Ministerului Afacerilor Externe privind demersurile permanente efectuate de catre Celula de criza interinstituționala, constituita din Ministerul Afacerilor Externe și instituțiile competente, in rezolvarea situației cetațeanului roman Iulian Gherguț, rapit…

- Iulian Gherguț, rapit in Burkina Faso in 2015, a fost eliberat „și se afla, la acest moment, in siguranța, pe teritoriul Romaniei”, anunța miercuri Ministerul Afacerilor Externe.Iulian Ghergut a fost rapit pe 4 aprilie 2015, in timp ce lucra ca agent de securitate la o mina de mangan din Tambao, in…