- Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in curand la Antena 1. Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Natanticu sunt juratii care vor nota atent prestatiile concurentilor la Splash! Vedete la apa.

- Un nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apa” va incepe in curand la Antena 1. Zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul și cu totul diferite, vor fi provocate de antrenorii competitiei sa isi demonstreze abilitatile in ceea ce privesc sariturile in apa, dar, mai ales, vor incerca…

- Asia Express devine America Express - Drumul Aurului. Concurenții noului sezon vor ajunge in Mexic, Guatemala și Columbia, iar drumul lor va fi ghidat de o figura indragita a postului Antena 1. Iata cine va prezenta cel mai dur reality show din Romania.

- Cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera diseara, la Antena 1 si va putea fi urmarit in fiecare luni si marti, de la 20:30, vine cu o multime de surprize. Mult mai multe ispite, mult mai multe provocari si noi locatii sunt doar o parte dint

- Macanache, celebrul artist care a devenit finul Mariei Popovici și a lui Mincu, a urcat pentru prima oara pe scena iUmor pentru un roast spectaculos. Macanache a venit la iUmor special pentru a-I face un roast nașei sale de cununie, Maria Popovici. „Imi da o stare de bine. Imi place. Cand sunt in preajma…

- Antena 1 a facut publica data cand va avea loc premiera noului sezon al show-ului Insula Iubirii, prezentat de Radu Valcan. Cel de-al saselea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 2 si, respectiv, 3 mai si va fi difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. Aparent pline de incredere,…