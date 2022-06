Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Poliția Modei, Iulia Albu a analizat ținutele vedetelor de la nunta alaturi de invitatul ei, Virgil Manescu. Cei care au intrat in vizorul celor doi au fost Liviu Teodorescu și frumoasa lui soție, Iulia. Iata ce a marturisit criticul de moda!

- Betty Blue, fiica lui Florin Salam, a straluicit la nunta tatalui sau in doua rochii superbe. Tanara a imbracat o rochie scurta și alba in prima parte a zilei, iar seara a apelat la o ținuta eleganta și mulata pe corp. Iata cat de bine a aratat artista.

- Andreea Esca a fost luata in vizor de Iulia Albu, in cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars. Criticul de moda se arata dezamagit de stilul vestimentar al celebrei prezentatoare de știri, in viața de zi cu zi.

- Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Stilista a lansat un atac dur la adresa „Zanei” dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.

- „Poliția modei” e emisiunea de la Antena Stars in care Iulia Albu și Mihai Buta analizeaza aparițiile vedetelor. Ei au avut-o invitata in cea mai recenta ediție pe Romanița Iovan. Impreuna au vorbit despre stilul Oanei Roman, toți au apreciat faptul ca a evoluat vestimentar. Pe ecranul emisiunii au…

- Evoluția vestimentara a Oanei Roman a fost comentata la ediția din aceasta seara a emisiunii Poliția Modei, iar Iulia Albu nu s-a abținut de la critici dure. Invitatul de azi, Romanița Iovan, a facut afirmații care demonstreaza ca nu apreciaza stilul vestimentar al vedetei.

- Iulia Albu comenteaza ținutele vedetelor in cadrul emisiunii „Poliția Modei”, la Antena Stars. De data asta, vedeta a „taxat-o” pe Adda, care a purtat o ținuta excentrica. Iulia Albu este foarte atenta atunci cand vine vorba de stil, așa cu nu are nicio reținere cand vine vorba sa iși spuna parerea.„In…

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!