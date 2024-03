Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Larisa Iordache radiaza de fericire. Fosta campioana și Cristian Chirița traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai multa vreme, iar anul acesta, pe 1 ianuarie, fosta gimnasta a fost ceruta in casatorie. Cand va avea loc marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Delia Matache a marturisit ca iși dorește sa participe la Power Couple Romania – La bine și la greu. Artista i-a susținut pe Oana Matache și Radu Siffredi in aceasta aventura la care au participat impreuna. Iata ce declarații a facut celebra cantareața!

- Raluca Preda, de la Mireasa sezonul 6, va prezenta noua emisiune Mireasa. Direct din Culise. Fosta concurenta a oferit detalii despre cum decurge acest show. Ce se va intampla, dar și la ce ora se va difuza pe Antena Stars.

- Alex Leonte și iubita lui, Manuela Lupașcu, au vorbit despre nunta și copii! Cei doi indragostiți traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se bucura de tot ce traiesc in prezent. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Larisa Iordache și Cristian Chirița formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, iar la inceputul anului au decis sa se logodeasca. Gimnasta s-a gandit la modelul rochiei de mireasa pentru marele eveniment, iar astazi, a dezvaluit cum și-ar dori sa arate.

- Inceputul anului 2024 a adus momente de bucurie in viața Larisei Iordache. Fosta gimnasta de la noi a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Cristian Chirița. Acum, dupa acest pas important, antrenoarea a vorbit, exclusiv pentru Antena Stars, despre marele eveniment de nunta. Iata cand va imbraca Larisa…