Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, alaturi de care are o fetița de trei ani, a scris, astazi, o prima reacție dupa arestarea fostului ministru in Bulgaria. „Sunteti multi cei care ne-ati dat mesaje de incurajare, si apreciez din suflet ca va ganditi atat la noi, cat si la fetita noastra de 3 ani. Si pentru asta, va multumim! Presa a dorit o reactie din partea mea, asa ca voi scrie cateva randuri despre EXECUTIA ELENEI UDREA: Traim vremuri in care Constitutia Romaniei nu mai inseamna nimic pentru unii dintre cei care aplica legea, asa ca au ajuns sa condamne selectiv, sau la ordin! Din ce…