Iubita lui Cornel Galeş, decizie neaşteptată! Ce a ajuns să facă Viviana după moartea soţului Ilenei Ciuculete Iuita lui Cornel Galeș, Viviana, se ocupa de procedurile de repatriere, cu toate ca ei s-ar fi desparțit cu puțin timp inaintea tragediei, scrie cancan.ro. Cu toate ca se desparțise de Cornel Galeș inainte de tragicul accident, femeia și-a asumat raspunderea pentru repatrierea trupului neinsuflețit, dar și organizarea inmormantarii. Viviana s-a deplasat de urgența in Spania pentru a demara formalitațile de repatriere. Mai mult decat atat, Viviana ar fi facut cheta impreuna cu alți doi prieteni pentru a strange suma necesara pentru toate formalitațile de aducere in Romania a cadavrului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

