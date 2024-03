Grav accident de circulație, în România: doi oameni au murit! Un grav accident de circulație a avut loc luni, 25 martie, la ieșirea din Pașcani, spre suburbia Gaștești, pe drumul național. Un barbat in varsta de 74 de ani și o femeie și-au pierdut viata. Masina victimelor a patruns pe contrasens Mașina in care se aflau, inmatriculata in județul Brașov, ar fi patruns inexplicabil pe […] The post Grav accident de circulație, in Romania: doi oameni au murit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

