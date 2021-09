Iubita a trecut pe locul șoferului după ce mașina a fost oprită de Poliție Doi tineri din Iasi au incercat sa traga pe sfoara o patrula de politie rutiera. Soferul nu avea permis si a schimbat rapid locul de la volan cu iubita lui, insa politistii au observat „rocada". Cel de la volan este cercetat penal. „La data de 22 septembrie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care avea aplicate pe geamurile din fata, folii de o transparenta neconforma. In momentul opririi, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa coboare geamul pentru a-l vedea si i-au indicat barbatului care se afla la volanul autoturismului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

