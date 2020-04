Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii catolici din zonele puternic lovite de coronavirus din lumea intreaga nu vor avea acces duminica, de Paști, in biserici. Cu o excepție: Andrea Bocelli. El va susține un concert in Ziua Invierii, la Domul din Milano. O lume intreaga va putea pași virtual in catedrala, vizionand recitalul…

- Cu siguranța, fiecare dintre noi se intreaba cat va mai dura aceasta criza provocata de coronavirus și cand va reveni viața la normal. Ce trebuie sa știți inca de la inceput, daca nu cumva știți...

- Cinci barbati care faceau gratar in mijlocul unei strazi din municipiul Braila si ascultau muzica la maxim au fost amendati de politisti pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Militare nr.3/2020, a legii privind deranjarea ordinii si linistii publice si a legii privind desfasurarea activitatilor…

- Ministrul Sanatatii Roberto Speranza a anuntat luni prelungirea acestor masuri - impuse de trei saptamani. Italienii erau inchisi la domiciliu pana la 3 aprilie in principiu. Sunt autorizate doar iesiri din motive imperioase. Concomitent, toate activitatile industriale considerate neesentiale au fost…

- Dimineața de marți 31 martie 2020 gasește Suceava drept primul oraș inchis al Romaniei: peste 120.000 de femei și barbați, copii și varstnici, inclusiv cei din comunele invecinate, sunt in carantina și n-au voie sa iasa din propria localitate. 181 de cadre medicale au fost declarate bolnave de COVID-19…

- Situație tot mai alarmanta in Italia, unde sunt peste o mie de decese provocate de coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au murit 189 de oameni. Tot intr-o singura zi s-au imbolnavit peste 2600. Astfel, bilanțul celor care au contactat virusul a depașit 15 mii.

- ROMANII AU TALENT 6 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV. Vineri, de la 20:30, emoția atinge cote inalte pe scena talentului. Concurenți dornici sa demonstreze ca au reușit sa invinga problemele prin care au trecut prin viața vor veni in fața juraților și vor da tot ce au mai bun pentru a…

- Aproximativ 300 de persoane din localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei, s-au intors in cursul zilelor de duminica și luni din Italia, de teama noului coronavirus. Primarul din Valea Moldovei, Constantin Moroșan, a declarat, ieri, ca este vorba despre localnici din comunitatea de romi din ...