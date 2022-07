Stiri pe aceeasi tema

- Americanca Bernarda Pera a castigat sambata turneul WTA 250 de la Hamburg, invingand-o neasteptat de usor in finala, 6-2, 6-4, dupa numai o ora si 15 minute, pe estoniana Anett Kontaveit, locul 2 in ierarhia tenisului feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sarbul Novak Djokovici, locul 3 ATP, a castigat, duminica, pentru a saptea oara turneul de grand slam de la Wimbledon, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Matthew Ebden si Max Purcell au produs surpriza la Wimbledon, invingand in cinci seturi pe favoritii nr 2, croatii Mektic/Pavic, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz (19 ani), numarul 7 mondial, nu va participa saptamana viitoare la turneul pe iarba de la Queen's Club din Londra, din cauza unei usoare probleme la cot, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat pentru al doilea an consecutiv turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe tunisianca Ons Jabeur, in finala disputata duminica la Foro Italico.…

- Poloneza Iga Swiatek, locul I WTA, detinatoarea trofeului, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1.000 de la Roma, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-3, pe Ons Jabeur din Tunisia, locul 7 WTA, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini, numarul 8 mondial, a declarat forfait pentru turneul de Mare Slem de la Roland Garros, programat in perioada 22 mai - 5 iunie, dupa ce a renuntat deja la primele competitii pe zgura din acest sezon, in urma unei interventii chirurgicale la mana dreapta, informeaza…

- Gabriela Lee (fosta Talaba) a caștigat, duminica, turneul ITF de la Bonita Springs (SUA), dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Katarzyna Kawa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…