- Universitatea Craiova și Universitatea Cluj s-au luptat aseara pentru a merge in Europa. Craiovenii s-au calificat dramatic in Conference League la fotbal, dupa ce i-au invins pe cei de la Universitatea Cluj cu un scor de 5-4, la loviturile de departajare, pe Stadionul „Ion Oblemenco”

- Universitatea Cluj o va infrunta pe Universitatea Craiova (locul 3 din play-off) in baraj pentru Conference League, duminica, de la ora 20:00, in Banie.„Am intra in istorie toți: jucatori, conducere, staff. Ar fi ceva cu care ramai ca antrenor și sportiv. In afara de situația financiara pentru care…

- Echipa FC Voluntari s-a calificat dramatic in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCU Craiova cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, miercuri seara, in Banie, intr-un sfert de finala in care scorul a fost ''alb'', 0-0, la finalul timpului regulamentar.

- Polonia este ultima naționala care a obținut calificarea la turneul final al Campionatului European din aceasta vara, dupa ce a invins Țara Galilor, sscor 5-4 la loviturile de departajare, in finala Rutei A a barajului pentru turneul final din Germania.

- Cristiano Ronaldo si-a dus echipa la loviturile de departajare, in Al Nassr – Al Ain! In minutul 118 al meciului, Ronaldo a inscris de la 11 metri. Tot el a fost cel care a obtinut penalty-ul din care Al Nassr a egalat. Meciul Al Nassr – Al Ain, transmis LIVE in AntenaPLAY, a avut parte […] The post…

- FCSB a trecut de Petrolul Ploiești in etapa 29 din Superliga, 1-0, victorie care a lasat-o pe Rapid la 13 puncte in urma, giuleștenii avand meci luni, in Banie. Iata notele GSP dupa incleștarea de pe Arena Naționala! In ultima etapa din sezonul regulat, FCSB va da piept cu Rapid, pe Arena Naționala,…