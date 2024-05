Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Popescu a fost eroul oltenilor in barajul de Conference League, avand mai multe intervenții decisive, inclusiv la loviturile de departajare, fiind aclamat de intregul stadion la finele confruntarii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp…

- Universitatea Craiova s-a calificat dramatic in Conference League, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco”, in barajul pentru aceasta competitie europeana. Scorul a fost egal (0-0) dupa cele 90 de minute regulamentare…

- Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se intalnesc pe stadionul Ion Oblemenco in barajul pentru calificarea in preliminariile UEFA Conference League. Meciul este transmis in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.

- Mihai Rotaru transmite ca barajul pentru ultimul loc de Conference League poate fi ultima partida a lui Alex Mitrița la Universitatea Craiova. MVP-ul oltenilor in actuala stagiune de Liga 1 nu a fost inclus pe lista preliminara a jucatorilor care vor face parte din lotul Romaniei pentru EURO 2024, contrar…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a marturisit ca finul sau, Alex Mitrița, este profund dezamagit ca nu a prins lotul Romaniei pentru Euro 2024. Alex Mitrița, care a inscris 16 goluri și a oferit 13 assisturi in 35 de partide, pare hotarat sa plece din Romania, lucru recunoscut…

- Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei, a primit, joi, licenta de participare in competitiile europene si va evolua in editia 2024-2025 a UEFA Europa League. „Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federatiei Romane de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921…

- Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor infrunta duminica, 26 mai, pe stadionul „Ion Oblemenco”, in barajul pentru Conference League. In acest duel pentru vor fi angrenați și doi fotbaliști dambovițeni: atacanții Andrei Ivan (Craiova) și Daniel Popa (Cluj). Ambii iși doresc ca echipa la care…

- Știm echipele care vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Partida se va disputa duminica viitoare, 26 mai, de la ora 20:00, stadionul „Ion Oblemenco” fiind locul de disputare. „Studenții” au invins-o pe Oțelul Galați, scor 2-0, in barajul…