Nici bine nu s-a aflat de la meteorologi ca in urmatoarele zile vremea va fi calduroasa in București, ca a mai venit o veste. Deloc buna pentru cei care nu sunt amatori ai dușurilor reci. In plina luna iunie, la robinetele locuințelor din sute de blocuri din Capitala nu va curge apa calda, pe durata […]