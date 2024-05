A crescut numărul faptelor penale în domeniul violenței domestice Prahova – printre judetele unde au fost emise cele mai multe ordine de protectie In primele 4 luni ale acestui an, la nivel național, polițiștii au emis 4.006 ordine de protecție provizorii, 1.651 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada, polițiștii au intervenit la 38.656 de cazuri de violența domestica, dintre care 19.348 in mediul urban și 19.308 in mediul rural, anunța Ministerul de Interne, intr-un comunicat. La nivel național, in primele 4 luni ale 2024, numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 3,5%,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

