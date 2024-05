Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Popescu a fost eroul oltenilor in barajul de Conference League, avand mai multe intervenții decisive, inclusiv la loviturile de departajare, fiind aclamat de intregul stadion la finele confruntarii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp…

- Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1, apoi oltenii s-au pus cu 5-4 la loviturile de la 11 metri. Cu aceasta victorie, oltenii sunt ultima echipa din Superliga ce iși asigura biletele catre preliminariile Conference…

- Universitatea Craiova și U Cluj se intalnesc duminica, de la 20:00, in barajul pentru accederea in Conference League. In aceasta seara, pe „Ion Oblemenco”, se decide a doua reprezentanta a Superligii in Conference League, alaturi de CFR Cluj. Poziție pe care și-o disputa Universitatea Craiova, locul…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a prefațat barajul cu U Cluj, pentru un loc in preliminariile Conference League. Meciul are loc duminica, de la ora 20:00. Rotaru a criticat sistemul competițional, mai exact faptul ca o echipa de play-out joaca in baraj pentru preliminariile Conference…

- Fostul internațional Florin Prunea (55 de ani) are o opinie contracurentului in privința calificarii in preliminariile cupelor europene. In ultimele doua etape din play-off-ul Superligii, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Farul lupta pentru locul doi, care duce direct in preliminariile Conference League.…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Sorin Carțu e de parere ca Alexandru Mitrița (29 de ani) și Ștefan Baiaram (21 de ani) merita sa fie prezenți la Euro 2024. Mihai Rotaru a intervenit dupa victoria cu Rapid și l-a cerut pe Alexandru Mitrița…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Rapid, scor 2-1, in runda secunda a play-off-ului Superligii. Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a intrat in direct imediat dupa meci și l-a cerut pe Alexandru Mitrița la echipa naționala. Alexandru Mitrița a condus revenirea Universitații Craiova in…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a prefațat duelul cu Rapid, din runda secunda a play-off-ului. In discurs a fost strecurata și o gluma la adresa lui Dan Șucu. Universitatea Craiova - Rapid se joaca sambata, de la 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, in etapa a doua play-off-ului Superligii.…