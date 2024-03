Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 martie 2024, in jurul orei 12.20, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au depistat, in municipiul Timișoara, un barbat, de 56 de ani, cetațean italian, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Biroul Sirene Național din Italia a informat despre introducerea…

- Un barbat din Dolj care a fost condamnat dupa ce a pus in circulație bancnote de 100 de false și care se ascundea sub un nume fals in Grecia a fost prins de polițiști.In urma schimbului de informații realizat de Biroul Sirene din cadrul IGPR cu Biroul Sirene Grecia a fost depistat, in localitatea…

- In urma informațiilor transmise de Poliția Romana, un urmarit internațional, din categoria MOST WANTED, a fost depistat pe teritoriul Franței. Acesta este condamnat la aproape 10 ani de inchisoare. La data de 21 decembrie 2021, Biroul SIRENE Romania a introdus o semnalare in Sistemul de Informații Schengen…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Sighetu Marmației, pe numele unui barbat de 47 de ani, din Remeți. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu executare sub aspectul…

- Instanțele de judecata au inceput sa pronunțe hotarari de condamnare pentru traficanți de droguri care au savarșit faptele dupa intrarea in vigoare a legii ce a majorat semnificativ pedepsele. Astfel, pentru 400 de grame de cocaina, s-a aplicat 8 ani de detenție. Legea a intrat in vigoare in 5 martie…

- Magistratii timișoreni au mai dispus luarea masurii de siguranta a obligarii inculpatului sa urmeze in mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol, relateaza Agerpres.In rechizitoriul…

- Un cetatean srilankez de 52 de ani a fost depistat in localitatea Moers, Germania, in urma schimbului de informatii realizat de Biroul Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – IGPR, cu Biroul Sirene Germania, condamnat pentru savarsirea unei infractiuni de omor comise…

- Sorin Copilul de Aur a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise și inca 6 luni pentru deținerea personala de droguri de mare risc. Executarea sentinței a fost suspendata de catre magistrați, dar Sorin Copilul de Aur va trebuie sa respecte…