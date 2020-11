Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul 2020 va fi diferit din cauza pandemiei de COVID. Totuși, mai multe țari au facut tot posibilul pentru ca tradiția sa nu dispara, iar copiii sa se bucure de spiritul Sarbatorilor.Printre masurile luate pentru a pastra spiritul Craciunului se numara piețele de tip drive-through, intalnirile…

- UniCredit SpA a confirmat joi tintele de profit, dupa rezultate trimestriale peste asteptari, si a suspendat planurile de separare a operatiunilor din Italia de cele din strainatate, in incercarea de a imbunatati costurile de finantare ale singurei banci italiene de importanta sistemica la nivel…

- Valul doi al pandemiei de coronavirus care a lovit puternic continentul european stabileste noi recorduri. Spania este primul stat european care contabilizeaza peste 1 milion de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2, iar Franta este foarte aproape, in timp ce mai multe tari, printre care Germania,…

- Europa a depasit vineri totalul de 150.000 de cazuri zilnice de coronavirus, la doar o saptamana dupa raportase pentru prima data 100.000 de cazuri – potrivit unui bilant al Reuters – cu tari precum Franta, Germania confirmand zilnic un numar record de infectii saptamana aceasta. O mare parte a Europei…

- Luna septembrie a fost cea mai buna pentru piața auto europeana din acest an, potrivit datelor publicate vineri de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Astfel, europenii au inmatriculat in total 1.3 milioane de mașini, in creștere cu 1.1% comparativ cu septembrie 2019. Este pentru…

- Autoritatile din Bavaria iau in considerare introducerea obligativitatii de a purta masca in pietele publice din Munchen si din alte locuri cu focare de coronavirus, a declarat luni premierul acestui land, Markus Soeder, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 este in crestere in Germania,…

- Pe fondul crizei coronavirusului, scaderea PIB-ului total al țarilor UE în al doilea trimestru al anului 2020 a ajuns la 12% pe an, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Parlamentul European cu privire la starea Uniunii. Acesta este…

- Cetațenii Reichului, gruparile de dreapta și cei care critica vaccinarea contra coronavirusului și care se presupune ca sunt de stânga alcatuiesc un mediu variat, ramificat în toate direcțiile, dar care crede în aceeași poveste conspirativa, scrie Suddeutsche Zeitung, citat de Rador.La…