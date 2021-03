Festivalul cantecului italian Sanremo s-a impus pandemiei de coronavirus, care nu a putut reduce la tacere acest mare concurs muzical, desfasurat totusi anul acesta fara public. Potrivit EFE, Teatrul Ariston din Sanremo gazduiește de marti pana sambata (2 – 6 martie) cea de-a 71-a editie a acestui festival, infiintat in 1951 si unul dintre cele mai longevive din lume. Anul acesta a fost amanat cu o luna in contextul crizei sanitare. Italia nu a renuntat insa la Sanremo, unul dintre evenimentele cele mai asteptate si mai comentate in aceasta tara plictisita de politica si de marile subiecte ale…