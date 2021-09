Italia începe administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID la finalul lunii septembrie Agentia italiana a medicamentului, AIFA, a aprobat administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID. Aceasta va incepe la finalul lunii septembrie, potrivit The Guardian. Astfel, 500.000 de persoane cu sistem imunitar scazut vor primi a treia doza din vaccinurile dezvoltate de Pfizer sau Moderna. Programul va fi extins apoi pentru a include 4,2 milioane de persoane varstnice, rezidenti ai centrelor de ingrijire si lucratori sanitari. Mai mult de 70% din populatia Italiei cu varsta de peste 12 ani a primit pana acum doua doze de vaccin. Miercuri, in tara au fost inregistrate 5.923 de noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

