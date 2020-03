Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta zilnica de la anuntarea primelor cazuri de contaminare in aceasta tara, pe 21 februarie, a anuntat miercuri seara Agentia italiana de protectie civila, potrivit Reuters si DPA.

Numarul total al cazurilor de infectie cu coronavirus confirmate in Italia, tara europeana cea mai afectata de aceasta epidemie, a urcat la 12.462, fata de 10.149 in urma cu 24 de ore, in crestere cu 22,8%.

Seful Agentiei italiene de protectie…