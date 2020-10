Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat un record de 26.831 de noi cazuri de COVID-19 si 217 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit buletinului zilnic informativ al Ministerului Sanatatii si Protectiei civile, relateaza dpa.Numarul zilnic de infectari este cel mai mare de la inceputul pandemiei, in timp ce…

- Numarul zilnic de infectari este cel mai mare de la inceputul pandemiei, in timp ce numarul de decese este mai mare de 200 zilnic de marti, un nivel care nu a mai fost inregistrat de la jumatatea lui mai. Un alt trend ingrijorator este cresterea numarului pacientilor de la terapie intensiva, care este…

- Italia inregistreaza marți un nou record de infectari cu SARS-CoV-2. Sunt 21.994 cazuri noi și 221 decese. Sindicatul medicilor din spitale atrage atenția ca e nevoie de alți 4.000 de medici și de 7.000 de infirmieri.

- Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul deceselor asociate COVID-19 si consemnate in ultimele 24 de ore a fost de 221. Este prima data dupa mijlocul lunii mai cand bilantul zilnic al deceselor trece de 200. Luni fusesera raportate 141 de decese. Lombardia, unde se afla orasul Milano, capitala…

- Regiunea nordica Lombardia, cea mai afectata in primul val al pandemiei, a raportat aproape 5.000 de noi cazuri, in timp ce Campania, in sud, 2.280. Intr-un mesaj video, vineri, presedintele regiunii Campania, Vincenzo De Luca, a cerut o alta izolare totala in timp ce a aratat publicului radiografia…

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- Italia a anuntat joi 2.548 de cazuri noi de infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oara de la sfarsitul lunii aprilie cand bilantul zilnic depaseste 2.000 de cazuri, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, transmite Reuters.

- Ministerul Sanatatii din Iran a anuntat marti 3.712 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 ore, cel mai mare numar zilnic inregistrat dupa luna februarie, numarul total de infectari cu COVID-19 ajungand astfel la 429.193 la nivel national, relateaza Reuters. Pe 19 februarie, guvernul iranian…