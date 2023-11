Vremea rea a produs efecte, sambata, in peste 50 de localitati din 16 judete, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Astfel, s-a intervenit pentru indepartarea a peste 130 de copaci si a 7 stalpi cazuti, fiind avariate 16 autoturisme. In prezent, sunt misiuni in desfasurare in judetele Constanta si Galati. ”Peste 3.300 de pompieri, cu peste 2.500 mijloace tehnice, sunt la datorie pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de vremea neprielnica sub incidenta careia se afla mai multe judete din tara. Astfel, astazi, in intervalul orar 07.00-21.00, manifestarea fenomenelor…