Istorie pe gardul cimitirului, la Brăila Primarul din Braila a anunțat ca vrea sa decoreze gardul a doua cimitire din municipiu cu imagini de arhiva, scrie debraila.ro. L-au inspirat vecinii buzoieni, care au facut asta cu o unitate militara.“Gardul de la cimitirul Sfantul Constantin va avea o abordare privind istoria municipiului Braila cu imaginile pe care le-am gasit in arhiva Primariei și la Muzeul Brailei, o expoziție cu o tematica privind razboaiele de eliberare duse de soldații romani, braileni in special. La intrarea in Braila dinspre Buzau (cimitirul Radu-Negru), gardul cimitirului va fi reabilitat, iar imaginile vor reprezenta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

