- Motivația de a fi competitivi și de a obține succes in viața a disparut in zilele noastre și din ce in ce mai mulți tineri nu iși fac un scop in a se muta din casa parinților și sa se dedice unei cariere. Educația este cruciala in obținerea unui salariu și a unui job satisfacator. […]

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, considera ca gestul autoritaților din Belarus de a deturna un avion comercial pentru a aresta un adversar incomod al președintelui Aleksandr Lukașenko este „o acțiune de piraterie aeriana fara precedent in zilele noastre” și preconizeaza ca liderii…

- Dobrogea a ajuns oficial in granitele statului roman acum 143 de ani, concomitent cu confiscarea de catre rusi a sudului Basarabiei. Acest teritoriu multietnic a dat multe batai de cap autoritatilor in prima faza, pe fondul numeroaselor conflicte dintre comunitatile religioase.

- ”Libertatea inaugureaza azi o noua rubrica culturala. Se intituleaza ”Literatura la zi” și va consta in interviuri in profunzime pe care scriitorul Vasile Ernu le va lua unor oameni din cultura romaneasca, mai puțin expuși aparițiilor publice sau care n-au discutat de ceva vreme teme delicate. Teme…

- Surpriza uriașa pentru iubitorii modelului Dacia! Ce urmeaza sa se intample pana in 2025? Celebra companie ar putea sa ofere pe piața cel mai scump model din istoria marcii. Iata mai multe detalii! Dacia ar putea sa ofere cel mai scump model din istoria marcii pana in 2025 Dacia urmeaza sa laseze spre…

- La data de 15 martie 1848, Avram Iancu si Aron Pumnul au dat de la Targu Mureș strigatul rascularii impotriva anexarii Transilvaniei la Ungaria , act votat in Dieta ungara intrunita la Pojon. Ei chemau poporul la o prima adunare la Blaj, in Duminica Tomii, adunarea legendara din 3/15 Mai, pe Campia…