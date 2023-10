Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu și liceu vor putea alege ca disciplina opționala “Istoria, robia și deportarea romilor”, iar liceenii vor mai studia o noua disciplina obligatorie: “Istoria Comunismului”, a spus Ligia Deca, marți, cu ocazia ceremoniei dedicate introducerii la nivel național a predarii disciplinei…

- Inceputul anului școlar 2023-2024 prinde in continuare 189 de școli din Romania cu WC-urile in curte sau „neconforme”, dupa cum susține ministrul Educației, Ligia Deca. Deca a precizat ca cele 189 de școli cu WC in curte se alfa in 148 de unitați administrativ-teritoriale. „In ceea ce privește situația…

- "Noul curriculum propune elevilor nu doar cunoașterea istoriei evreilor și a momentelor tragice petrecute la jumatatea secolului trecut, ci și dezvoltarea unor valori umaniste și al toleranței", spune ministrul Educației, Ligia Deca.

- Elevii de liceu vor studia o noua materie incepand cu anul școlar 2023-2024. Ligia Deca a anunțat ca elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea in programa o noua disciplina numita „Istoria Evreilor. Holocaustul”. „Am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei ‘Istoria Evreilor. Holocaustul’…

