- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate intr-o singura zi in Germania a depasit joi pragul de 200.000, pentru prima data de la inceputul pandemiei, in cadrul unui val pandemic care afecteaza functionarea multor companii, inclusiv Lufthansa Cargo, din cauza penuriei de personal, informeaza Agerpres…

- Vineri – 07. Ianuarie 17:30 – Clifford: Marele caine roșu – SUA, Canada, animație, aventuri, familie, 97 min., dublaj maghiar, AG 18:00 – Tabara – Romania, acțiune, familie, 81 min., AP-12 19:15 – Casa Gucci – SUA, drama, crima, thriller, 157 min., subtitrare romana, N-15 19:45 – Trei etaje – Italia,…

- Grupul spaniol Inditex SA, proprietarul magazinelor Zara, a raportat miercuri un profit net de 2,5 miliarde euro in primele nou luni ale anului fiscal in curs, cu 273% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, pe masura ce cumparatorii au revenit la obiceiurile de consum anterioare pandemiei,…

- In primele 11 luni ale acestui an, traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a fost de peste 62 milioane tone, in creștere cu aproximativ 13,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Din acesta, traficul de cereale a reprezentat aproape 24 milioane tone, cu aproximativ 18,9%…

- Canada a anuntat ca a depistat pe teritoriul sau primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, la persoane care au calatorit recent in Nigeria, transmite AFP. Cei doi bolnavi, primii detectati pe continentul american, au fost izolati la Ottawa, iar autoritatile sanitare…

- Federația de la Skopje a decis sa le dea o prima jucatorilor inaintea partidei de duminica. Daca inving acasa, roș-galbenii prind barajul pentru Mondial, iar noi ramanem pe locul 3. Primele doua luni ale toamnei nu au fost prea bune pentru nord-macedoneni. In septembrie, nu au invins pe nimeni: 0-0…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghita, coordonator CNCAV: „Valul patru nu s-a dus. Nu avem niciun motiv sa credem ca evolutia va fi favorabila in perioada urmatoare!”. Valul patru al pandemiei COVID-19 nu s-a incheiat iar in urmatoarea perioada e puțin probabil sa avem o evoluție favorabila, avand in vedere ca…

- Grupul bancar austriac Erste Group a raportat vineri un profit net de 1,45 miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 127% comparativ cu un rezultat de 637 milioane de euro in perioada similara a anului trecut, informeaza un comunicat al actionarului majoritar de la Banca…