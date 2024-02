Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale ale ING Bank Romania s-au ridicat la 2,50 miliarde lei in primele noua luni ale anului 2023, in creștere cu 18% de la an la an, iar profitul net la 1,17 miliarde lei, in creștere cu 30% fața de aceeași perioada din 2022, pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele și al creșterii…

- „In trimestrul al treilea, am continuat sa extindem oferta noastra digitala pentru clientii persoane fizice si juridice. Din luna iulie, antreprenorii pot accesa credite online direct din platforma web ING Business, cu acces instant la bani, iar feedback-ul clientilor este foarte bun, avand o rata excelenta…

- Veniturile realizate de cei mai mari producatori rusi de gaze si petrol au scazut cu 41% in primele noua luni din 2023, se arata in raportul de stabilitate financiara publicat joi de Banca Centrala a Rusiei, pe fondul declinului exporturilor si al preturilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Pretul…

- In primele noua luni ale anului, Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele mai mici chirii, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia, realizata pe baza anunțurilor publicate de portal. Cluj-Napoca…

- ”Venituri operationale – 9,89 miliarde de lei, in scadere usoara cu 3,2% fata de 10,221 miliarde de lei inregistrate in primele noua luni ale anului 2022. Profit net – 418,3 milioane de lei, in scadere cu 21,6% (sau 115,4 milioane de lei) fata de primele noua luni ale anului 2022”, arata raportul companiei.…

- Profitul Romgaz a scazut in primele 9 luni din 2023Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 un profit net de 2,168 miliarde lei, mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor financiare transmise miercuri…

- ”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o cifra de afaceri de 6,81 miliarde lei, in scadere cu 37,02% fata de nivelul de 10,812 miliarde lei realizat in primele noua luni din 2022. Profitul net de 2,168 miliarde lei a fost mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 milioane lei, comparativ…

- ”In perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023, SNN a obtinut un profit net de 1.976.614.000 lei in crestere cu 1,9% fata de perioada similara a anului trecut. Profitul operational (EBITDA) a scazut cu 4,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, semnificativ influentat de cresterea cheltuielii…