Stiri pe aceeasi tema

- Prima medie RCA a avut in primele noua luni ale anului trecut o evolutie de 5%, iar dauna medie platita in baza politelor RCA a crescut cu 12%, precizeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Precizarile vin in urma informatiilor "trunchiate privind piata asigurarilor"…

- Rata anuala a inflatiei scazuse ușor la 6,6%, in luna decembrie 2023, de la 6,7% in luna noiembrie. Conform datelor din ianuarie, Banca Naționala a Romaniei (BNR) estima ca rata anuala a inflatiei va crește in prima luna din anul curent si isi va relua apoi scaderea graduala, pe o traiectorie mai…

- In Moldova au inceput sa se ieftineasca merele de soiuri nepopulare. Saptamina trecuta, pentru prima data in anul 2024, pe piața moldoveneasca au scazut prețurile angro la unele soiuri de mere. Potrivit East-Fruit, soiurile "Aidared" și "Renet Simirenco" au scazut in preț cu 7-8% - pina la 6,5-7,5 lei/kg…

- Prețurile RCA au crescut in primele noua luni ale anului trecut, prima medie anualizata fiind de 1.209 lei, in creștere cu 5% comparativ cu perioada similara a anului 2022, arata cele mai recente date ASF. In aceeași perioada, dauna medie a crescut cu 12% pana la 10.750 de lei. Cu venituri RCA mai mult…

- Peste 750 de camioane de peste 16 tone au obținut reduceri de mii de lei la RCA in prima saptamana de aplicare a noii formule de calcul dedicate exclusiv acestei categorii de asigurați cu risc ridicat. Daca Ciolacu se așteapta la mii de polițe RCA mai ieftine la camioane, asiguratorii spera la reduceri…

- Frecventa medie a accidentelor la nivelul intregului parc de autovehicule din tara noastra este de circa 6,6%, in comparatie cu Ungaria sau Cehia, care au fiecare 2,8%, sau Slovenia cu 2,6%, conform celor mai recente date disponibile, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare…

- ”In luna noiembrie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna octombrie 2023. In luna noiembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 2,6%”,…