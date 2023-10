Isteria climatică primește ce merită: blocaj total Potrivit presei occidentale, termenul „tranziție energetica” a fost menționat saptamana trecuta de peste 3.000 de ori in știri, comunicate de presa și lucrari de cercetare. Activiștii climatici au ragușit, dar lumea nu se indeparteaza de combustibilii fosili dintr-un motiv elementar: nu pot fi inlocuiți cu fantezia unui sistem energetic mai curat și mai ecologic. Petrolul, […] The post Isteria climatica primește ce merita: blocaj total first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

