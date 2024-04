Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat, Catalin Silegeanu: Vine campania electorala. In sfarșit, primarul Cosmin Andrei se apuca de treaba Comunicat, Catalin Silegeanu: In sfarșit, primarul Cosmin Andrei a inceput sa acționeze in municipiul Botoșani! Aș fi apreciat cu sinceritate aceste inițiative daca ar fi fost implementate pe…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va "tine pumnii" pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun.

- Presedintele american Joe Biden a luat in deradere luni teoriile conspiratiei privind legaturile sale cu vedeta Taylor Swift, afirmand ca sustinerea din partea acesteia in campania electorala este un subiect secret, transmite Reuters, potrivit Agerpres. La emisiunea Late Night with Seth Meyers (Seara…

- Campania de toamna de vaccinare anti-Covid, comandata de Comisia Europeana, a fost un eșec total, cu toate presiunile facute de autoritați. Per total, in perioada septembrie 2023 – ianuarie 2024, au fost administrate sub 23 de milioane de doze in toate statele UE, marea majoritate persoanelor varstnice.…

- Un autocamion incarcat cu biscuiți s-a rasturnat, in aceasta dimineața, pe DN11, intr-o localitate din județul Bacau, blocand sensul de mers catre Onești. Traficul rutier se desfașoara alternativ, pe un sens. Un autocamion incarcat cu biscuiți s-a rasturnat, vineri dimineața, pe partea carosabila, pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt inregistrate autostrazi sau drumuri naționale cu circulația oprita ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. La nivel național, cat și pe arterele rutiere principale,…

- Purcelușa Luna traiește o viața de vis alaturi de stapana ei Andra, o tanara din Satu Mare. Ea este o mare iubitoare de animale, așa ca nu a stat nicio clipa pe ganduri atunci cand a salvat-o pe Luna de pe un camp, acum trei ani. Un medic american i-a oferit sfaturi despre cum sa aiba grija de ea, iar…

- Opt persoane au fost ranite, vineri dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva – Centura Sibiului, dupa un accident intre doua camioane și TIR. Traficul rutier este oprit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A 1 Sibiu-Deva, la…