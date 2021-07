Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a anuntat miercuri, in timpul inaugurarii primului consulat al statului evreu la Dubai in contextul unei vizite inedite in aceasta tara din Golf, ca noi acorduri de cooperare vor fi semnate in curand intre Israel si Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Aliantele in lumea araba a Orientului Mijlociu vin si pleaca, aproape toate fiind determinate de competitiile regionale si de interventiile Marilor Puteri, scria Neil Quilliam. Dupa ce relatiile diplomatice dintre Arabia Saudita si Iran au fost suspendate, acum cinci ani, Israelul a fost recunoscut…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti in Emiratele Arabe Unite, in prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian in aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP. Lapid a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in…

- Israelul se pregateste duminica sa deschida o noua pagina din istoria sa, cu un vot asteptat al Parlamentului (Knesset) pentru a aproba o ”coalitie a schimbarii”, inainte de incheierea mandatului premierului Benjamin Netanyahu, cel mai indelungat din istoria tarii, relateaza AFP. Knesset-ul se reuneste…

- Noul guvern israelian va fi investit duminica, iar inca-opozantul Yair Lapid a completat vineri procesul de semnare a protocolului pentru coaliția care cuprinde opt partide și care vine sa incheie mandatul premierului Benjamin Netanyahu dupa 12 ani in fun

- Totodata, Orban a apreciat ca potentialul de aprofundare a cooperarii bilaterale este unul"enorm", punctand faptul ca Israelul are o expertiza remarcabila in domenii deosebit de relevante pentru viitor."Salut initiativa de a stimula dialogul si cooperarea dintre companiile romanesti si cele israeliene…

- Emiratele Arabe Unite și Israelul se apropie de finalizarea unui tratat de impozitare care va face cele doua națiuni mai atractive pentru investitorii internaționali. “Tratatul de dubla impunere ar face cele doua țari mai competitive și ar spori activitatea economica. Suntem in etapa finala a negocierilor…