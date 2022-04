Regizorii ruși Anna și Dmitri Bogolioubov se așteptau sa fie catalogați in orice moment drept „agenți straini” pentru opoziția lor fața de președintele Vladimir Putin atunci cand au parasit in graba Moscova pentru a se refugia in Israel la inceputul razboiului din Ucraina. „Noi eram urmatorii pe lista”, spune cuplul, care locuiește intr-un apartament inchiriat […] The post Israelul, refugiul oponenților Rusiei lui Putin first appeared on Ziarul National .