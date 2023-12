Israelul luptă cu Hamas pe străzile din Gaza, în timp ce ONU amână votul pentru ajutoare Soldații israelieni se lupta din rasputeri cu Hamas pe strazile din Khan Younis, al doilea oraș mare din Gaza. Intre timp, ONU a amanat votul privind sporirea livrarilor de ajutoare catre enclava palestiniana. Trupele israeliene și militanții Hamas se lupta și azi aprig pe strazile celui de-al doilea oraș ca marime din Gaza. In tot acest timp, Națiunile Unite au amanat votul privind incercarea de a spori livrarile de ajutoare catre enclava palestiniana. Campania Israelului de eradicare a militanților Hamas din spatele masacrului din 7 octombrie a lasat in ruine enclava de coasta. A adus foamete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

