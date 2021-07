Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian a creat o comisie speciala pentru anchetarea scandalului de spionaj legat de Pegasus, soft-ul care ar fi fost folosit pentru a spiona jurnaliști și politicieni, dezvoltat de o companie israeliana.

- Israelul a infiintat o echipa ministeriala pentru a analiza acuzatiile tot mai numeroase despre aplicatia de spionaj vanduta la nivel mondial de o firma cibernetica israeliana, a declarat miercuri o sursa apropiata situatiei, care a adaugat ca este improbabila evaluarea exporturilor, transmite Reuters.

- Ingrijorarile cresc la nivel international dupa dezvaluirile aparute in mass-media potrivit carora jurnalisti, activisti si politicieni ar fi fost spionati prin intermediul programului informatic israelian Pegasus, ONU anuntand marti la New York ca se afla in discutii cu autoritatile SUA in legatura…

- Trei președinți actuali, inclusiv francezul Emmanuel Macron, precum și trei prim-miniștri aflați in funcție, au fost selectați in cadrul atacului Pegasus, spyware realizat de compania israeliana NSO Group.

- Un grup de 16 organizații media prezinta o investigație care arata cum activiști pentru drepturile omului, jurnaliști și avocați din intreaga lume au fost spionați de guverne folosind un software vandut de compania israeliana de supraveghere NSO Group, scrie The Guardian . Printre ținte s-au numarat…

