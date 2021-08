Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si NATO au condamnat marti atacul comis joi asupra petrolierului Mercer Street in Marea Arabiei, pe care Statele Unite, Israelul si Regatul Unit l-au atribuit Iranului, dar Comisia Europeana a cerut ''evitarea oricarei actiuni daunatoare pentru pacea si stabilitatea in regiune'',…

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca Iranul trebuie sa suporte consecintele atacului efectuat joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, transmite Reuters. ''Acesta a fost evident un atac inacceptabil si scandalos impotriva navigatiei comerciale'', a spus Johnson in fata…

- Premierul israelian Naftali Bennett a dat asigurari duminica ca tara sa dispune de "probe" privind implicarea Iranului in atacul din largul coastelor Omanului asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian, relateaza AFP, potrivit Agerprez. "Tocmai am auzit ca Iranul, intr-un mod las, incearca…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 raportate in decurs de 24 de ore in Israel a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri in ultimele patru luni, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii israelian, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Ministerul a precizat ca 1.118 de noi cazuri au fost inregistrate…