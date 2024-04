Stiri pe aceeasi tema

- Atacul aerian pe care Israel l-a lansat vineri impotriva Iranului a avut scopul de a demonstra Teheranului ca israelienii au capacitatea de a ajunge in centrul tarii persane cu armele lor, a informat vineri The Washington Post, citat de EFE, conform Agerpres.

- Israelul a efectuat un atac cu racheta vizand o unitate de aparare aeriana in sudul Siriei si a cauzat pagube, a anuntat vineri intr-un comunicat armata siriana, citata de agentia oficiala siriana de presa Sana, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.

- Pare ca Israelul și-a lansat riposta impotriva Iranului. Presa iraniana de stat a raportat explozii in centrul țarii. Mai multe drone au fost doborate. Oficiali americani citați de presa vorbeau de cel puțin o racheta israeliana care a lovit Iranul, dar presa iraniana dezminte acest lucru și faptul…

- Paștele evreiesc incepe luni, 22 aprilie, și se termina dupa caderea nopții, pe 30 aprilie, iar, potrivit unui oficial de rang inalt din SUA, este puțin probabil ca riposta israeliana la atacul Iranului de la sfarșitul saptamanii trecute sa aiba loc inainte de aceasta perioada de sarbatoare, relateaza…

- Israelul va raspunde la atacul Iranului la momentul potrivit. Țara trebuie acum sa consolideze "alianța strategica și cooperarea regionala" care i-a permis sa reziste atacului iranian de ieri. Acest lucru a fost declarat de ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, relateaza RBC-Ucraina cu referire…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat, intr-un mesaj pe rețeaua X, ca atacul iranian asupra țarii sale a fost oprit, promițand victoria țarii sale, relateaza CNN.„Am interceptat, am reținut. Impreuna vom caștiga”, a transmis Netanyahu in limba ebraica in primul sau mesaj transmis dupa atacul…

- Fortele speciale maritime ale Gardienilor Revolutiei iranieni, armata ideologica a Iranului, au sechestrat sambata un portcontainer „cu legaturi” cu Israelul in Golf, a anuntat agentia oficiala Irna, relateaza AFP. „Un portcontainer cu numele MCS Aries a fost sechestrat de fortele speciale maritime”…