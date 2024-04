Stiri pe aceeasi tema

- Programul nuclear iranian este din nou in centrul atenției, avand in vedere faptul ca Ierusalimul a lansat un atac asupra Teheranului ca raspuns la bombardamentul asupra teritoriului sau, relateaza The National News.

- Israelul a efectuat o serie de lovituri in interiorul Iranului, ca o razbunare pentru atacurile suferite in 13-14 aprilie. Atacul a avut loc la cateva ore dupa ce ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat pentru CNN ca, daca Israelul va intreprinde o noua acțiune militara impotriva…

- Dupa atacul de sambata cu rachete si drone asupra Israelului, Iranul a lansat o ofensiva diplomatica, purtand discutii cu cel putin noua tari carora le a transmis ca obiectivul Teheranului era de descurajare si ca republica islamica va raspunde unor noi agresiuni israeliene, transmite luni EFE.Actiunea…

- Liderii G7 au dat duminica o declarație comuna dupa o intrunire video in care au discutat despre atacul Iranului asupra Israelului. Intr-o declarație comuna data dupa atacul Iranului asupra Israelului, liderii G7 condamna acțiunea Teheranului. „Depunem eforturi pentru a evita o noua escaladare” „Noi,…

- Liderii G7 au asigurat duminica Israelul de ‘sprijinul lor deplin’ dupa atacul Iranului, spunand ca sunt ‘gata sa ia masuri’ impotriva Teheranului ‘ca raspuns la alte initiative destabilizatoare’, relateaza AFP. ‘Ne exprimam solidaritatea si sprijinul deplin pentru Israel si poporul sau si ne reafirmam…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat, intr-un mesaj pe rețeaua X, ca atacul iranian asupra țarii sale a fost oprit, promițand victoria țarii sale, relateaza CNN.„Am interceptat, am reținut. Impreuna vom caștiga”, a transmis Netanyahu in limba ebraica in primul sau mesaj transmis dupa atacul…

- Fortele speciale maritime ale Gardienilor Revolutiei iranieni, armata ideologica a Iranului, au sechestrat sambata un portcontainer „cu legaturi” cu Israelul in Golf, a anuntat agentia oficiala Irna, relateaza AFP. „Un portcontainer cu numele MCS Aries a fost sechestrat de fortele speciale maritime”…

- Rebelii Houthi din Yemen, aliati Iranului, au atacat vrachierul american Propel Fortune in Golful Aden, a declarat purtatorul de cuvant al grupului militar, Yahya Sarea, intr-un discurs televizat transmis sambata dimineața, conform Reuters, transmite Rador Radio Romania. Atacul "la scara mare" al…